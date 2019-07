La carcassa di un delfino adulto, che aveva la pelle completamente rossa, è stata recuperata dalla capitaneria di porto nel mare di Rapallo. E’ il terzo delfino che viene trovato morto in una settimana lungo le coste del Mar Ligure. Il 21 luglio uno è stato trovato spiaggiato a Priaruggia (Genova) e il 24 una giovane stenella era stata recuperata sulla spiaggia di Bordighera (Imperia). Tra Liguria e Toscana è in atto una vera e propria moria di questi cetacei. Gli esperti pensano che possa essere in atto una epidemia di morbillo. A interessarsi di questi decessi sono i tecnici dell’Istituto zooprofilattico.

