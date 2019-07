Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

È stato convocato il COC (Centro Operativo Comunale) e questa sera alle ore 23 sarà fatto il punto sugli aggiornamenti in corso di evento.

di assicurare l’esposizione dei mastelli e dei carrellati in maniera da garantire la sicurezza degli stessi.

l’interdizione della sosta in permanenza di persone e mezzi sui ponti cittadini e lungo le fasce di rispetto di 20 metri di tutti i corsi d’acqua e fronte mare e negli alvei dei torrenti;

In relazione allo stato di Allerta Arancione emesso dalla Regione Liguria, il sindaco di Imperia Claudio Scajola ha firmato l’ordinanza che prevede le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità, a partire dalle ore 18 di oggi, sabato 27 luglio 2019, fino alle 13.59 di domani, domenica 28 luglio 2019:

