Mercoledì 24 luglio, Bordighera ha chiuso il sipario della manifestazione promossa dalla Confcommercio di Bordighera in collaborazione con il Comune di Bordighera e Camera di Commercio Riviere di Liguria ,dopo aver proposto un ricco cartellone di degustazioni, musica e spettacoli

Ottimo risultato per “Bordighera un mare di Sapori” un successo indiscutibile quello ottenuto in questa edizione dai grandi numeri , come testimonia la forte crescita di pubblico , registrata durante le tre serate.

Bordighera Un Mare di Sapori è divenuto uno degli eventi promozionali più importanti e attesi del comprensorio della Riviera dei Fiori.

I ristoranti aderenti all’iniziativa hanno collaborato alla realizzazione di menù, capaci di evocare e proporre la più rappresentativa tipicità della cucina del territorio, ed ha permesso di conoscere e riscoprire le eccellenze del territorio.

La grande affluenza ha dimostrato che la formula di fare rete tra i diversi protagonisti della manifestazione rappresenta un approccio vincente.

Mare di Sapori quest’anno continuerà a diffondere la cultura culinaria del territorio anche attraverso il primo ricettario creato dai ristoratori “Mare di Sapori” accompagnato da un curioso abecedario culinario , che è stato omaggiato dai ristoratori in queste sere e che si potrà trovare presso i ristoranti Mare di Sapori durante tutta la stagione estiva.

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al grande successo di questa festa dei sapori dell’estate di Bordighera, in particolare l’Amministrazione Comunale di Bordighera , il Comando di Polizia Municipale, le Forze dell’ordine , la Protezione civile di Bordighera nella persona della Sig.ra Mariella Marongiu e il suo staff, la Croce Rossa Italiana, la Cooperativa L’Ancora , il Comune di Seborga, gli Sponsor.

Un ringraziamento speciale ai ristoranti protagonisti dell’evento , ai membri del Consiglio direttivo Confcommercio di Bordighera , Davide Sattanino, Romolo Giordano, Cristina Volcan,, Elisabetta Valente, Domenico Mazzitelli, Germana Capra, Giulia Bardone, non ultima Claudia Roggero che ha coordinato al meglio l’immagine dell’evento e a tutti coloro che si sono prodigati nella promozione dell’evento.

Ma non finisce qui, l’appuntamento con il cibo di qualità è previsto il 6 e 7 settembre con la manifestazione “BeerinBo’ Festival di Birra & Cucina” l terza edizione che si svolgerà nel salotto privilegiato dei Giardini Lowe di Bordighera , manifestazione dove la sinergia tra le più professionali e tradizionali competenze della ristorazione locale e la selezione tra i migliori birrifici artigianali del panorama nazionale creare un vero e proprio “festival della degustazione”.