In Liguria disagi contenuti sui treni nel giorno dello sciopero nazionale dei trasporti. Alla Stazione di Genova Brignole solo tre treni in partenza su 20 sono stati cancellati per l’agitazione. Quasi tutti i convogli hanno circolato regolarmente nonostante l’agitazione iniziata alle 9. I dati ufficiali delle adesioni saranno resi a fine giornata.



