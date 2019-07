A Nervia (Ventimiglia), presso il restaurato teatro romano, ha preso il via il ricco cartellone di spettacoli “Estate al Teatro” con il gruppo di musica folk irlandese dei Birkin Tree ed il loro disco “Five Seasons”. L’evento si inserisce nella rassegna 2019 di “Musica nei Castelli di Liguria. La Musica che racconta” ed è curato dall’Associazione culturale “corellimusica” di Savona e dall’Associazione “Musicae”, col Patrocinio di Regione Liguria. I successivi appuntamenti per quanto riguarda la musica prevedono il duo cantautorale Boggero-Spiccio con “Umori in equilibrio – Canzoni d’Autore… secondo l’umore” (giovedì 25 luglio) e “Creuza de Mà”, una sera tributo a Fabrizio De Andrè di Antonio Carli (sabato 10 agosto).

Ampio spazio occupa anche il teatro, con “Storie di Uomini e di Vini – Io sono il mio lavoro” a cura di Teatro Ipotesi (domenica 21 luglio) e “Lunaria” a cura di Lunaria Teatro (sabato 3 agosto). Chiude il ciclo lo speciale evento di “Una notte al teatro romano”, una serata aperitivo e silent-disco a cura di Ventimiglia Viva e visite guidate a cura del Polo Museale (sabato 17 agosto). Tutti gli eventi si svolgono a partire dalle ore 21 e sono gratuiti con pagamento del solo biglietto di accesso all’Area archeologica di Nervia, esclusa la serata del 17 agosto, a pagamento e con avvio dalle ore 19. Biglietto per l’Area archeologica di Nervia: intero 3 € | ridotto 2 € (18-25 anni) | gratuito minori di 18 anni. Il biglietto dà diritto alla visita del sito e dell’Antiquarium nei tre giorni successivi all’evento.

Per informazioni: MiBACT, Polo museale della Liguria Area archeologica di Nervia, Corso Genova 134, Ventimiglia pm-lig.albintimilium@beniculturali.it tel. +39 0184 252320 www.musei.liguria.beniculturali.it FB: @AreaArcheologicaNervia