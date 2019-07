Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Domani, sabato 20 luglio alle 10.30, l’assessore regionale Gianni Berrino interverrà in rappresentanza di Regione Liguria alla presentazione del progetto definitivo del traforo valico Armo-Cantarana. All’evento prenderanno parte anche i vertici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, i vertici dell’A.N.A.S. e Autostrada dei Fiori, i presidenti delle Province di Imperia e di Cuneo, gli amministratori locali, oltre ai rappresentanti di imprese e associazioni dei territori coinvolti. L’evento si terrà alle ore 10.30 nell’area prospiciente il traforo geognostico (foro pilota) in località Cantarana, comune di Ormea (Cuneo).

