Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

“La competenza – spiega l’assessore Marco Scajola – è del Comune di Alassio ma Regione Liguria ha ritenuto, nello spirito di collaborazione e di massima vicinanza a un territorio fortemente colpito, di mettersi a disposizione per affiancare i tecnici della città alassina e accelerare al massimo il percorso amministrativo e quindi dare la possibilità di fare l’intervento di ripascimento strutturale, già nei prossimi giorni, salvando così la stagione estiva”.

per aiutare i tecnici del Comune di Alassio a seguire l’iter amministrativo più rapido per effettuare, nel minor tempo possibile, un secondo intervento di ripascimento.

Regione Liguria è intervenuta immediatamente a fianco del Comune di Alassio per velocizzare interventi di ripascimento e salvare così la stagione estiva. Oggi a Genova si è svolta infatti la riunione, coordinata dall’assessore regionale al Demanio Marco Scajola, con tecnici e funzionari di Regione per fare il punto sulla situazione e le problematiche derivanti dalla forte mareggiata che si è abbattuta su Alassio, segnalata sia dalle Associazioni dei balneari sia dal Comune.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)