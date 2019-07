Si è chiusa con un settimo posto nazionale la bellissima esperienza 2019 dell’Airole FC nel campionato di calcio a 5 under 16 del CSI. Dopo la vittoria del titolo regionale conquistato a maggio infatti le baby viverne della Val Roja si sono regalate le finali nazionali di Cesenatico dove hanno rappresentato la Liguria contro le squadre vincitrici delle altre regioni italiane.

Guidati dai mister Marcello Cabizzosu e Cristian Moro i biancoverdi hanno trovato subito un cammino difficile nel proprio girone cedendo al Venezia per 8-1 ed al Ravenna per 8-3 per poi disputare una gara più equilibrata ma sfortunata contro il Caserta impostosi per 5-2. Nella finalina per il settimo posto è arrivato infine il riscatto che ha permesso di chiudere il torneo con una bella vittoria per 6-2 contro i pugliesi del Molfetta.

Esperienza sicuramente indimenticabile per i giocatori e lo staff al seguito coordinato dal Presidente Stefano Ricci: “Siamo davvero felici di avere rappresentato Airole e la Val Roja in un contesto così prestigioso come una finale nazionale. Abbiamo avuto modo di incontrare società e ragazzi di ogni parte d’Italia e siamo sicuri che i nostri giocatori ricorderanno per sempre questi momenti. Dal punto di vista dei risultati peccato per la terza partita del girone, apparsa alla nostra portata, ma in ogni caso alcune squadre presenti al torneo erano davvero forti. Esperienze come questa devono servire da stimolo per puntare sempre di più sul settore giovanile che rappresenta una delle nostre priorità e che ci vedrà sicuramente protagonisti nel CSI anche la prossima stagione.”