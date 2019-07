In relazione allo stato di Allerta Arancione emesso dalla Regione Liguria – Servizio di Protezione Civile per domani, lunedì 15 luglio 2019, dalle ore 02.00 alle ore 14.59, il sindaco di Imperia Claudio Scajola ha firmato l’ordinanza che prevede le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità:

la sospensione del mercato ambulante del lunedì di Via XX Settembre Porto Maurizio e di tutte le manifestazioni commerciali su strade e aree pubbliche; l’interdizione della sosta in permanenza di persone e mezzi sui ponti cittadini e lungo le fasce di rispetto di 20 metri di tutti i corsi d’acqua e fronte mare e negli alvei dei torrenti; l’interdizione a persone e mezzi nelle seguenti zone:

Parco Urbano “San Leonardo”;

Piazzale largo Crispino;

Molo sopraflutti Artiglio Due del bacino Portuale di Oneglia;

Molo sopraflutti del bacino portuale di Porto Maurizio largo Varese limitatamente alle aree ubicate oltre i parapetti di protezione verso mare;

Piazza Dulbecco;

Piazzale S. Lucia di Borgo Prino;

l’interdizione totale all’accesso della strada a mare di collegamento tra Oneglia e Diano Marina (c.d. Incompiuta). di assicurare il corretto ancoraggio delle strutture ed attrezzature mobili su spiagge e aree pubbliche; di assicurare l’esposizione dei mastelli e dei carrellati in maniera da garantire la sicurezza degli stessi.

IL COC (Centro Operativo Comunale) è convocato per le ore 23 di stasera, domenica 14 luglio, e proseguirà per tutta la notte. Domani mattina, lunedì 15 luglio, alle ore 07, sarà fatto il punto sugli aggiornamenti in corso di evento, al termine del quale, se necessario, saranno assunte eventuali ulteriori misure.