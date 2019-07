Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

In allegato: la cartina con le zone coinvolte nell’allerta, la tabella con la scansione oraria dell’allerta e l’immagine del satellite sul Mediterraneo delle ore 13.30.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.gov.it , inviato anche tramite twitter (segui @ARPAL_rischiome).

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

Ricordiamo anche la suddivisione in zone del territorio regionale:

Ricordiamo che …i temporali forti sono caratterizzati da precipitazione localmente intensa o molto intensa, tipicamente originata da sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale (celle convettive) che si sviluppano in un arco di tempo limitato, spesso di durata inferiore all’ora. I temporali organizzati sono sistemi di celle convettive che formano strutture precipitative più estese o durature del tipico temporale. Tipicamente i temporali sono accompagnati da fulminazioni, talvolta possono essere associati a grandinate e isolate raffiche di vento, più raramente da trombe d’aria. Tali fenomeni possono determinare criticità idrologiche per temporali gialle sui bacini piccoli e medi.

DOMANI, DOMENICA 14 LUGLIO: Attività convettiva pomeridiana sui rilievi con possibili isolati rovesci o temporali anche moderati. In serata aumento dell’instabilità con alta probabilità di temporali forti e organizzati in tarda sera.

Ecco l’avviso meteorologico emesso per la giornata di oggi e per le due successive con i fenomeni previsti e la loro localizzazione:

Pertanto la PROTEZIONE CIVILE REGIONALE ha diffuso l’ALLERTA METEO GIALLA per TEMPORALI emanata da Arpal .

