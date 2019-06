Volotea, compagnia aerea che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ha inaugurato 4 nuovi collegamenti da Genova verso Malaga (ogni mercoledì), Malta (1 volo a settimana, ogni mercoledì), Corfù (1 frequenza settimanale, ogni martedì) e Pantelleria (ogni sabato), per un totale di 20 rotte, 18 delle quali operate in esclusiva. Nei giorni scorsi sono stati ripristinati i collegamenti per Ibiza, Olbia, Atene, Alghero, Brindisi, Palma di Maiorca, Lampedusa, Santorini e Minorca.

Correlati