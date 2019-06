“Da 1 a 101” è il titolo (sottotitolo “La scienza e la natura ci svelano i loro segreti”) dell’incontro in programma domani, mercoledì 26, alle 20 al Circolo Zoè di via Carli 24 a Sanremo. Relatrice la naturopata Monica Mazzone che parlerà di come si invecchia e di come sia possibile, attraverso una vita sana, allontanare il più possibile lo scomodo processo legato al passare degli anni. Si parlerà di telomeri (particolari cromosomi), direttori d’orchestra della longevità, di integrazione naturale, di alimentazione e stili di vita. ‘E come – viene spiegato – tutto questo influisca sulla genetica e ci permette di invecchiare in modo sano rallentando il tempo che passa’. Presenterà e interverrà Kipewa che traccerà anche confronti e analogie con la meditazione del freddo. L’evento è promosso da I Colori della Gioia, della presidente Gioia Lolli, e dall’associazione Cold is love.

