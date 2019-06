Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Domani, martedì 25 giugno, alle 19.30 a piazzale Dapporto a Sanremo, l’assessore al Turismo Gianni Berrino sarà ospite della tappa di Viaggio in Liguria di Primocanale dedicata alle eccellenze turistiche ed enogastronomiche del Ponente ligure.

