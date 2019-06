Un campo estivo diverso dal solito, nel quale i ragazzi tra 12 e 14 anni possono non solo divertirsi e praticare attività all’aria aperta ma anche vivere nuove esperienze alla scoperta del mondo del lavoro e dell’economia, per iniziare ad orientarsi in vista delle scelte future. Arriva ad Imperia dal 1 al 26 luglio presso l’Istituto Comprensivo Novaro di Largo Ghiglia a Imperia, il Job Camp, un’iniziativa organizzata nell’ambito del progetto “Dal Welfare aziendale al welfare territoriale”, ideato e finanziato da Regione Liguria – assessorati alle Pari opportunità e alle Politiche sociali – con risorse del Dipartimento nazionale per le pari opportunità, con il supporto di Confindustria quale partner operativo e la collaborazione del Comune di Imperia e della cooperativa sociale Jobel. Le iscrizioni sono aperte anche la prossima settimana.

“Il Job Camp rappresenta una grande opportunità per i ragazzi – affermano la vicepresidente e assessore alle Politiche sociali Sonia Viale e l’assessore alle Pari opportunità e alla Formazione Ilaria Cavo – sia per la loro formazione sia per sviluppare relazioni interpersonali più forti e conoscere nuove realtà, anche professionali. L’invito convinto alle famiglie è di informarsi e iscrivere i loro figli”.

All’interno del Job Camp “i giovani potranno essere accuditi, svagarsi ma anche capire come funzionano alcune aziende – spiega l’assessore Cavo – come sono organizzate e strutturate, come avviene il processo di produzione. Come Regione crediamo molto nell’orientamento dei giovani e anche questa è un’occasione da non perdere per investire su di loro e sul loro futuro”. Verranno organizzate attività e laboratori per consentire ai giovani di scoprire non solo i mestieri della tradizione ma anche le nuove professionalità legate all’ingresso della tecnologia nel mercato del lavoro. “I ragazzi – prosegue Cavo – potranno anche conoscere direttamente i lavori legati al mare, vicini al nostro territorio e sui quali come Regione stiamo investendo molto”.

Non mancheranno anche i momenti di divertimento e di svago, come nei tradizionali campi estivi, con escursioni, gite al mare, momenti sportivi. “Quello che vogliamo offrire è un servizio a 360 gradi a disposizione delle famiglie e dei loro figli adolescenti – aggiunge l’assessore Viale -. Un aiuto che pensiamo possa rivelarsi prezioso nella vita futura dei giovani che parteciperanno. Tutto questo attraverso un’integrazione del welfare aziendale con gli altri servizi di welfare e del terzo settore con la messa a sistema di diverse realtà, pubbliche e private, secondo un modello che in futuro potrebbe dimostrarsi replicabile anche in altre declinazioni”.

Nell’ambito dell’iniziativa, il Comune di Imperia ha concesso il partenariato mettendo a disposizione la scuola e il servizio di trasporto per le persone disabili e la Cooperativa Jobel avrà in gestione il Camp per la parte educativa. “Abbiamo ritenuto che la proposta di Regione Liguria Confindustria Liguria fosse davvero meritevole di accoglimento – aggiunge l’assessore ai Servizi ed alle Attività Educative del Comune di Imperia Luca Volpe – in quanto in linea con le misure di conciliazione già messe in atto dal Comune a favore delle famiglie imperiesi. Pensiamo, inoltre, che sia fondamentale contribuire al dibattito sul Welfare aziendale italiano, anche partendo da percorsi esperienziali, come il Job Camp Imperia, per cercare tutti insieme, istituzioni, aziende, terzo settore, volontariato e cooperazione sociale, di ‘fare rete per fare Welfare’, allargando il perimetro del welfare aziendale dalle mura delle singole imprese al territorio in cui queste sono radicate. Le reti collaborative tra gli stakeholders che operano a livello locale sono strategiche per lo sviluppo di forme di Welfare aziendale che vogliano assumere una ‘trazione territoriale’ più o meno intensa”.

INFO JOB CAMP IMPERIA

• Per iscrizioni: Cooperativa Sociale Jobel, email: jobcampimperia@gmail.com Tel: 0184 515049; cell: 338 8404594

• Per informazioni: www.confindustrialiguria.it/tag/welfare-territoriale

• Destinatari: ragazzi tra 12 e 14 anni delle scuole medie residenti a Imperia e provincia

• Orari: dalle 8 alle 17, dal lunedì al venerdì.

• Dove: Istituto Comprensivo “Mario Novaro”, in largo Ghiglia 19.

• Costi: è previsto un cofinanziamento da parte delle famiglie pari a 80 euro a settimana.