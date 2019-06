Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Verranno presentati i risultati della fase di sensibilizzazione e prevenzione e illustrate alcuni servizi di prossimità che prenderanno il via nei prossimi giorni, con visite oculistiche sull’unità mobile oftalmica nei Comuni delle vallate.

S Domani, lunedì 17 giugno, alle ore 11 presso il Polo Universitario della ASL1 (Via Aurelia Ponente 97, Bussana di Sanremo – Aula 8, 1° piano) la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale parteciperà alla conferenza stampa sul progetto transfrontaliero europeo Action4Vision, condotto nell’entroterra della provincia di Imperia da Asl1 e Istituto David Chiossone per contrastare la disabilità visiva nelle aree rurali e montane delle Alpi Meridionali.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Verranno presentati i risultati della fase di sensibilizzazione e prevenzione e illustrate alcuni servizi di prossimità che prenderanno il via nei prossimi giorni, con visite oculistiche sull’unità mobile oftalmica nei Comuni delle vallate