In Liguria nei primi 3 mesi del 2019 gli occupati, 596.121, sono in calo di 5.606 unità (-0,9%) rispetto allo stesso periodo del 2018 (601.727). I disoccupati sono in aumento di 5.406 unità e superano per la prima volta dal 2010 quota 80 mila (+7,2%). Tra le donne il calo degli occupati è del 2% con 5.224 occupate in meno, mentre i maschi subiscono una contrazione di 381 unità. In calo i servizi, -2,4% con 11.414 occupati in meno, balzo in avanti l’agricoltura (+54%) e male il commercio-turismo: -3,3% degli occupati.

Correlati