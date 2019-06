SIl Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’Assessore alla Sanità Sonia Viale esprimono soddisfazione per la nomina a Direttore Scientifico dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino del Professor Antonio Uccelli, attuale facente funzioni nel medesimo ruolo.

In data odierna infatti il Ministro della Salute ha firmato il decreto di nomina previo parere favorevole espresso dalla Regione, come prevede la normativa. “Auguriamo un buon lavoro al professor Uccelli – dichiarano Toti e Viale – per il prestigioso incarico che saprà svolgere con professionalità, rafforzando il raggiungimento degli obiettivi dell’Istituto. Oltre alla cura ed alla didattica, l’obiettivo della ricerca è fondamentale anche in relazione al fatto che per volontà precisa di questa Giunta l’Ospedale Policlinico San Martino prevede, oltre all’oncologia, anche la specialità di neuroscienze”.