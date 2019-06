Le guide ambientali-escursionistiche dell’Associazione Ponente Experience propongono per sabato 8 giugno una facile escursione serale ad anello nella faggeta più estesa della Regione Liguria, alla ricerca delle tracce dell’antico popolo ligure e delle sue divinità.

Nel primo tratto si percorrerà la medievale Via Marenca che collegava Imperia con il basso Piemonte, importantissima per i commerci fra i quali quello del sale. Non sarà trascurato l’aspetto naturalistico: durante l’escursione verranno illustrate le varie specie di fauna alpina che popolano la zona (camosci, marmotte, aquile reali e galli forcelli) ed in particolare le abitudini del lupo, che ha utilizzato proprio le Alpi Liguri come ‘trampolino di lancio’ per ricolonizzare l’arco alpino.

Il regolamento del Parco Naturale delle Alpi Liguri consente l’ingresso dei cani esclusivamente tenuti al guinzaglio.

Ritrovo: ore 17 a Imperia oppure ore 18 a Passo Teglia

Distanza: 6 k m circa – Dislivello: 300 m circa – Durata: 3 ore – Difficoltà: E

Quota di partecipazione: € 10,00 (gratuita per i ragazzi al di sotto dei 15 anni)

Info e prenotazioni: iscrizione obbligatoria entro le ore 12 di sabato 8 giugno – Marco Rosso – Tel. 338 7718703 –marcoebasta@yahoo.it – www.attraversolealpiliguri.eu – www.ponentexperience.it