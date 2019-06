Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Chi salva vite non deve pagare, ma va messo nelle migliori condizioni di svolgere il suo prezioso lavoro a servizio della comunità”.

Ricordiamo che, in tal senso, l’Assemblea Legislativa della Liguria lo scorso autunno aveva approvato un ordine del giorno della Lega, presentato dal consigliere Alessandro Puggioni.

Lo stesso discorso vale anche per i veicoli delle associazioni di volontariato che svolgono attività di soccorso.

Infatti, il Mit ha già inviato la circolare a tutte le concessionarie per porre fine al pedaggio per i servizi del 118, trasporto organi e sangue, trasporto neonatale e pazienti oncologici e molte altre attività nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o regionale e similari.

L’importante risultato di oggi è stato reso possibile grazie al proficuo lavoro del nostro viceministro dimissionario delle Infrastrutture e Trasporti, onorevole Edoardo Rixi, che fin da subito si è battuto per eliminare il pedaggio autostradale per ambulanze e mezzi di soccorso, riuscendo a trovare la collaborazione di Autostrade e Aiscat e quindi la giusta soluzione.

Un provvedimento di buonsenso, dopo tanti anni finalmente attuato con l’impegno della Lega al Governo, che risolve un problema a livello nazionale e in particolare nella nostra regione per la sua conformazione geografica e rete stradale.