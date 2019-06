Primo appuntamento stagionale con le finali dei campionati Italiani di Petanque Domenica 9 giugno a Bordighera al CIRCOLO BOCCISTICO “Giulio Biancheri-Muller” si assegneranno i Titoli Italiani a Terne delle categorie A/B Maschile e femminile. Sono 32 le squadre finaliste nel Maschile a cui verranno ad aggiungersi 16 squadre Femminili. I protagonisti sono attesi dal Piemonte Liguria Lombardia Valle d’Aosta, saranno oltre 150 accompagnati da dirigenti, tecnici, familiari e semplici appassionati, per la felicità di alberghi e operatori economici della zona. Si giocherà contemporaneamente su diversi campi all’interno del bocciodromo di Via Stoppani 14. Nutrita e qualificata la rappresentanza della provincia. Saranno presenti Diego Rizzi (L’alieno), Donato Goffredo, Alessio Cocciolo, Gianni Laigueglia. La Muller società organizzatrice parteciperà con ben tre squadre in campo maschile inoltre saranno presenti le migliori atlete in campo femminile.

L’arbitraggio sarà a cura di Pietro Zuppardo, coadiuvato da arbitri federali. L’organizzazione è a cura dell’attivissimo Circolo G.Biancheri-Muller con la collaborazione del comune di Bordighera, della Federazione Italiana Bocce.

Per il sodalizio del presidente Angelo Gazzelli si ripete annualmente questa opportunità di organizzare eventi di questo spessore nell’ambito delle bocce; la manifestazione assume un particolare significato, essendo il 2019 il 68° anno di “Bocce a Bordighera”

Il Club Petanque Bordighera è stato la culla della petanque in Italia e la città di Bordighera ha ospitato il primo campionato italiano organizzato da un grande Presidente Aldo Valzania, 1° presidente F.I.G.P, in memoria del quale il 13 Luglio sarà organizzato il 4° “Memorial – Gara di petanque a coppie A/C B/B e inferiori”.

PROGRAMMA

Domenica 9 Giugno ore 9,30 Parata giocatori accompagnati dalla Banda di

Bordighera e saluto delle Autorità

ore 10,00 Inizio Competizione

ore 12,30 Pausa

ore 14,30 Ripresa gioco

ore 18,00 Previste premiazioni