Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La Sezione Soci Coop Liguria di Ventimiglia e il Circolo intemelio Auser Insieme hanno organizzato per domani sabato 1 giugno, alle 16,30, nella sala della BIiblioteca civica aprosiana di piazza Bassi, 1, a Ventimiglia, l’incontro pubblico “Più in alto, liberi !”: viaggi ed emozioni con i ricordi e l’immaginazione attraverso la scrittura creativa a cura Maria Pia Urso, curatrice del corso. Presentazione di Franca Natta. Saranno presenti gli Autori. Al termine, rinfresco. Tutti sono invitati a partecipare.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)