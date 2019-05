Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il programma dell’evento prevede Saluti del Preside Prof. Giuseppe Monticone Saluti dell’Arch. Maria Carmen Lanteri, capo-delegazione FAI Imperia Saluti dell’Avv. Marzia Baldassarre, assessore del Comune di Bordighera Prof.Barbara Nani docente di biologia marina; il Santuario internazionale dei cetacei Pelagos Comandante Giorgio Coppola, Guardia Costiera di Sanremo: il ruolo delle istituzioni nella tutela dell’ambiente marino e salvaguardia di chi va per mare Classe 3°S: breve racconto dell’esperienza e sensazioni Classe 4°A: breve racconto dell’esperienza e sensazioni Consegna degli attestati di partecipazione da parte dell’Arch. Roberta Cento Croce, Presidente Regionale FAI Liguria

Alla consegna degli attestati presenzieranno gli studenti di classi inferiori del Liceo, nonché l’assessore Avv. Marzia Baldassarre in rappresentanza del Comune di Bordighera e il Comandante della Guardia Costiera di Sanremo, Tenente di Vascello Giorgio Coppola, a testimonianza del ruolo delle istituzioni nella tutela e salvaguardia dell’ambiente marino, dei suoi abitanti e di coloro che vanno per mare.

La classe 3°S Linguistico ha portato avanti il progetto: ”Apprendisti Ciceroni e Santuario Internazionale dei Cetacei Pelagos” che li ha rapportati con gli studenti delle prime medie dell’Istituto Biancheri di Ventimiglia in una formazione peer-to-peer.

Sono state coinvolte due classi di “Apprendisti ciceroni” in due progetti:

verranno consegnati gli attestati di partecipazione del FAI, validi anche come crediti scolastici.

A conclusione dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro per l’anno scolastico 2018/2019, condotti dalla Delegazione di Imperia del FAI Fondo Ambiente Italiano col Liceo Beato Angelico Aprosio di Ventimiglia

