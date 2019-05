Uno sceneggiatore albenganese a spasso nel mondo science-fantasy di Odessa. Aicardi tra gli autori della nuova serie a fumetti della casa editrice di Tex Willer.

È uscito, nelle edicole di tutto lo stivale, “Dopo la fusione”, il primo numero di Odessa, la nuova serie a fumetti di genere Science-Fantasy della Sergio Bonelli Editore, la più importante casa editrice di comics d’Italia, famosa in tutto il mondo per personaggi come Tex Willer e Dylan Dog.

Già presentata con grande successo al Comicon di Napoli, Odessa nasce dalla fervida immaginazione di Antonio Serra, papà di Nathan Never e Greystorm, ed è stata con lui sviluppata da Davide Rigamonti, altra celebre penna Nathan-Neveriana.

Tra gli sceneggiatori della serie c’è anche lo scrittore, nato ad Albenga e residente a Loano, Davide Aicardi che ha prestato la sua penna per il quinto numero, che sarà nelle edicole a settembre 2019.

Davide, conosciuto tra le mura ingaune per essere tra i fondatori e docente di sceneggiatura alla Visual School, la scuola di arti grafiche e audiovisive che ha la sua sede a Palazzo Scotto Niccolari, nel centro storico della città, ha collaborato in passato ad altre importanti realtà fumettistiche e televisive. L’anno scorso abbiamo potuto leggerlo sulle pagine di Topolino, come autore della saga Donald Quest e in questo momento, su Rai Yoyo, sta andando in onda la nuova serie del cartone animato Winx Club, di cui Aicardi è stato soggettista, oltre che sceneggiatore. Durante il 2019 ha firmato anche la sceneggiatura di due film per il cinema, di cui uno interamente ambientato in Liguria, che saranno nelle sale nel 2020.

Correlati