La Cooperatica Arcadia – Liguria da Scoprire propone, mercoledì 29 maggio, nel pomeriggio, una visita guidata alla scoperta dei luoghi dipinti da Claude Monet a Bordighera e della mostra su Monet.

Il celeberrimo pittore francese rimase incantato da Bordighera dove si fermò per 3 mesi e dove dipinse 38 quadri. Si andrà alla scoperta del sentiero a lui dedicato, che ancora conserva il fascino di allora, tra palme ed ulivi e vedremo il luogo dove dipinse il quadro presente in mostra.

Costo della visita guidata: 10 euro

Ritrovo alle ore 15,00 davanti all’ufficio Iat di Corso Vittorio Emanuele II 172 a Bordighera

Durata due ore 30’ circa

Per informazioni tel. Al 338 1375423

