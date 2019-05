Truffe agli anziani. Crimine odioso commesso da gente senza scrupoli in danno dei più deboli. Secondo il Dipartimento di Pubblica Sicurezza quest’anno le vittime sono state 19.270 e la Liguria risulta una tra le regioni più colpite da questo abietto reato.

Pertanto, il Viminale ha annunciato lo stanziamento dei primi due milioni di euro, di cui 136mila euro per il capoluogo genovese, che dovranno essere utilizzati per attività di prevenzione, repressione, educazione per incentivare comportamenti di auto protezione in grado di ridurre il rischio di cadere nella trappola dei delinquenti.

Come ha giustamente ricordato il ministro Matteo Salvini, solo il pensiero che un malintenzionato entri in casa di una persona anziana, che magari vive sola e quindi è del tutto indifesa, mi fa stare male”.

Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria – Salvini