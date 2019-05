Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

In tal senso, il ministro Matteo Salvini oggi ha annunciato di avere chiesto approfondimenti e monitoraggi della situazione nell’estremo Ponente ligure sottolineando che, con la collaborazione degli amministratori locali, si riuscirà a invertire questa tendenza che non combacia con il trend ligure e nazionale”.

In particolare a Imperia, dove purtroppo si è registrato un aumento del numero dei reati (+10,8%).

Pertanto, siamo soddisfatti. Tuttavia, noi non abbassiamo la guardia. Anche perché sul nostro territorio c’è ancora da fare.

Intanto, grazie all’applicazione del cosiddetto Decreto Salvini, che alla fine del 2018 ha fornito strumenti concreti e innovativi per allontanare clandestini e delinquenti, rafforzando la sicurezza urbana con più fondi e poteri ai sindaci contro il degrado urbano e lo spaccio di droga nelle nostre strade, si sono già concretizzati i primi risultati della politica di buon senso adottata dalla Lega e dal nostro ministro dell’Interno.

Il decreto Sicurezza bis, in dirittura d’arrivo, è il secondo tassello per potenziare la lotta all’immigrazione clandestina e tutelare l’operato delle Forze dell’ordine.

“Stranieri nei centri di accoglienza -23,25% e reati in calo dell’11,7% in Liguria, rispetto al primo trimestre dell’anno scorso. Lo ha riferito oggi il Ministero dell’Interno.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)