Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Per quanto riguarda le precipitazioni, dopo i rovesci di ieri sera che hanno portato a una cumulata massima di 24.6 millimetri alla Diga di Giacopiane, fino a domani si prevedono ancora locali piogge nelle zone interne del Levante; oggi sarà possibile anche qualche isolato e breve sconfinamento lungo la costa.

Da segnalare per oggi, domenica 12, le condizioni di mare agitato o molto agitato al largo, localmente molto mosso sull’estremo Ponente, con moto ondoso in calo dal pomeriggio di domani.

I venti settentrionali, anche di burrasca o burrasca forte , continueranno a soffiare nelle prossime ore, con possibili locali raffiche superiori ai 100/120 km/h. Una situazione che proseguirà domani, lunedì 13, sempre con possibili, locali raffiche fino a 90/100 km/h. Una progressiva, lenta attenuazione dei fenomeni è prevista da metà giornata, con raffiche che localmente potranno ancora raggiungere in serata i 60/70 km/h.

Il Centro Meteo Arpal ha prolungato, per tutta la regione, fino a domani lunedì 13 maggio, l’avviso per vento di burrasca forte settentrionale.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)