Archiviata la Coppa Liguria seniores di domenica scorsa che, al PalaBiancheri di via Diaz, ha riscosso un ampio consenso di pubblico e partecipazione, il prossimo fine settimana vedrà in campo le formazioni giovanili dell’ABC Bordighera con due importanti appuntamenti.

Sabato 11 maggio alle 14 a Nizza alla palestra Eucaliptus, l’under 17 maschile sarà ospite del Metropole Nice, nella terz’ultima gara del campionato dipartimentale francese di categoria e, dopo il passo falso casalingo di sabato scorso, dovrà difendere la seconda posizione in classifica.

Domenica pomeriggio al Pala San Camillo di Imperia sarà di scena invece la formazione under 13 mista che partecipa al Trofeo CONI+Kinder edizione 2019-fase regionale.

Quest’anno la formula della manifestazione imposta dal Coni prevede la disputa di partite con formazioni miste composte metà da ragazze e metà da ragazzi e vedrà le seguenti squadre contendersi la vittoria finale del trofeo: S Camillo Imperia, Vivisem Genova e Abc Bordighera H. 1971.

Questo il programma delle partite di domenica 12 maggio del Trofeo CONI+Kinder:

ore 14,30: San Camillo Imperia – Vivisem Genova

ore 15,30: Vivisem Genova – ABC Bordighera H.

ore 16,30: ABC Bordighera – San Camillo Imperia