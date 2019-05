Sono 36mila, il 22% del totale, le imprese che in Liguria portano il fiocco rosa: sul podio dei settori favoriti c’è l’agricolo, dove la presenza di imprenditrici ha portato ottimi risultati in ogni ambito in termini di innovazione e sostenibilità arrivando ad incidere, nel 2018, del 10% sul totale delle imprese agricole attive, e continuando costantemente a crescere.

È quanto commenta Coldiretti Liguria, su dati Unioncamere, in occasione dell’elezione a Palazzo Rospigliosi (Roma) di Floriana Fanizza, agrichef e imprenditrice agrituristica di Fasano (Puglia) come nuova responsabile nazionale di Donne Impresa Coldiretti la maggiore associazione femminile di categoria. La giunta conta tra le sue rappresentanti Cristina Adelmi (nella foto) Responsabile Donne Impresa Liguria, titolare di un allevamento biologico di bovini da latte a Varese Ligure (SP), che si farà portavoce delle progettualità che saranno messe in campo e caratterizzeranno l’agricoltura rosa del futuro.

In Liguria il settore primario locale si stabilisce tra i primi posti della classifica per quanto riguarda la scelta l’imprenditoria giovanile e femminile, dopo il commercio e i servizi, un dato importante che mostra la dinamicità e possibilità di sviluppo del settore, dove si va dal recupero di biodiversità e tradizione antiche fino alla sperimentazione di nuove filiere produttive.

“Le imprenditrici agricole Liguri, grazie al loro lavoro e al loro impegno – affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa – rappresentano un tassello importante della nostra Organizzazione. Nella loro azione imprenditoriale hanno dimostrato una grande capacità di coniugare la sfida con il mercato ed il rispetto dell’ambiente, la tutela della qualità della vita, l’attenzione al sociale, a contatto con la natura assieme alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e della biodiversità diventando protagoniste in diversi campi: dalle attività di educazione alimentare ed ambientale con le scuole ai servizi di agritata e agriasilo, dalle fattorie didattiche ai percorsi rurali di pet-therapy, fino agli orti didattici, mercati di Campagna Amica e l’agriturismo. Come Coldiretti Liguria vogliamo congratularci con la neo eletta e augurarle un buon lavoro”.

Floriana ha lasciato il suo lavoro di ricercatrice universitaria e docente di Demografia Investigativa presso l’Università di Bari per diventare imprenditrice agricola, avviando un agriturismo, Masseria Mozzone, nella zona di Fasano (Brindisi), ai piedi della collina di Cisternino. Qui produce olio extravergine d’oliva, da cui ha sviluppato anche una linea di cosmetici green, ma mantiene vive anche le tradizioni della cucina rurale pugliese, grazie al suo lavoro come agrichef, i cuochi contadini di Campagna Amica che utilizzano i prodotti da loro stessi coltivati in azienda.

