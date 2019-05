Tra gli appuntamenti promossi dalla Lega in questi giorni di campagna elettorale, molto importante per la città di Ventimiglia e per i comuni del comprensorio sarà l’incontro con la Vicepresidente della Regione e Assessore alla sanità e alle politiche sociali, Sonia Viale, che si terrà domani, martedì 7 maggio, alle ore 20:30 presso la Biblioteca Civica Aprosiana di Piazza Ettore e Marco Bassi a Ventimiglia.

La cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare poiché non solo si farà il punto sul lavoro svolto dalla Lega in Regione Liguria per quanto concerne le tematiche sociali quali famiglia, anziani e disabili ma anche per trattare la sanità nel ponente ligure. In particolare l’evento tratterà il tema della privatizzazione dell’ospedale Saint Charles di Bordighera che comporterà nei prossimi mesi la riapertura di numerosi reparti e soprattutto la riapertura del Pronto Soccorso, importante presidio per il territorio.

All’evento sarà presente il candidato sindaco del centrodestra unito Gaetano Scullino.