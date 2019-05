In occasione della settimana della salute mentale materna, che si svolgerà dal 6 al 12 maggio, l’ordine degli psicologi della Liguria si è fatto promotore di una serie di iniziative incentrate sulla tematica dell’ “arte di essere mamma”. Il calendario degli eventi di questa settimana di sensibilizzazione prevede una serie di incontri con specialisti per parlare della maternità in tutti i suoi aspetti psicologici, con particolare attenzione alle trasformazioni sociali e culturali che coinvolgono le madri di oggi.

Si parla dell’arte di essere mamma, proprio perché l’evento conclusivo si svolgerà a Genova il 10 maggio con una mostra d’arte a Palazzo Ducale, dove saranno esposti quadri sul tema della maternità. In quell’occasione verrà anche distribuito un diario- libro dove sono stati raccolti i pensieri, le storie, le emozioni e le esperienze di alcune mamme.

Lo scopo di tutte queste iniziative (l’elenco completo è consultabile sul sito internet dell’Ordine degli psicologi della Liguria) è quello di fornire informazioni in modo semplice e chiaro, in base anche alle recenti acquisizioni scientifiche, sul ruolo fondamentale dell’interazione madre-bambino per un sano sviluppo psico-fisico.

Tra le varie iniziative presenti in calendario si segnala, presso il territorio di Asl 1, il 7 maggio dalle ore 16:30 alle 18:30 presso la Sala degli Specchi del Comune di Sanremo in Corso Cavallotti, 59 un incontro gratuito e rivolto a tutta la popolazione, dal titolo: “Diventare ed essere mamma oggi in un mondo che cambia!”.

L’evento, organizzato in collaborazione con Asl 1, si aprirà con un saluto delle autorità; a seguire l’ intervento del dr. Roberto Ravera, primario della S.C. di Psicologia di Asl 1, che introdurrà il tema “dell’universalità della relazione mamma bambino”. A seguire interverranno:

Dr.ssa Antonella Zinellu: “Indovina cosa voglio – alla scoperta dei bisogni del bambino e delle modalità del legame di attaccamento”,

Dr.ssa Serena Tracchi: “Dormiremo sonni tranquilli? Come relazionarsi al sonno dei bambini”.

Dr.ssa Stefania Guasco: “Mamma mi guardi? I compiti tra gioco e fatica”.

Dr.ssa Anna Migliarese: “Uno più uno uguale tre: il funzionamento della coppia nel ruolo genitoriale”.

“Una sanità dalla parte delle persone e delle future mamme: questo è l’obiettivo del lavoro quotidiano di Regione e di A.Li.Sa .- è il commento all’iniziativa da parte del Vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale – Un plauso ad Asl 1 e a tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere che hanno collaborato per queste iniziative.”

Gli specialisti resteranno a disposizione per rispondere alle domande e curiosità del pubblico.

