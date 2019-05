Stefano Sturaro, 26enne centrocampista sanremese del Genoa, è stato sottoposto a ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con tendine rotuleo. Legamento che il giocatore si era rotto nel match con il Torino. Sturaro è stato operato alla clinica Villa Stuart a Roma dal professor Pier Paolo Mariano. Il calciatore matuziano farà rientro in Liguria dopo le verifiche che attestino un decorso regolare. “In questo momento delicato del campionato avrei voluto lottare insieme alla squadra – dice Sturaro – Purtroppo quest’anno sembra che la sfortuna mi perseguiti… ma la vera forza è quella di non abbattersi MAI. Grazie a tutti per i vostri messaggi di vicinanza e grazie al professor Mariani e tutto il suo staff per l’intervento perfettamente riuscito”.

