BNel 2019 la Liguria cresce ancora e si conferma al primo posto in Italia. Assegnate le Bandiere blu 2019, che vedono la nostra regione confermarsi al primo posto per numero di riconoscimenti, ben trenta, 3 in più dell’anno scorso: Imperia, Riva Ligure (Imperia), Sanremo (Imperia). A livello nazionale le bandiere blu sono 183, 8 in più rispetto al 2018: la Liguria, numeri alla mano, concentra su di sé quasi un sesto di tutte le Bandiere blu italiane.

Sul fronte degli approdi sono 6, a livello nazionale, quelli che si aggiungono quest’anno alla lista, di cui 2 in Liguria: Goimperia (Imperia) e Marina di Loano (Savona).

“La nostra regione – spiega il Presidente di Regione Liguria – si conferma al vertice nazionale, incrementa il suo bottino e stacca ulteriormente la seconda in classifica, la Toscana, ferma a 19. Si tratta della conferma di un percorso virtuoso fatto di valorizzazione delle nostre coste, attenzione all’ambiente e ai servizi, che viene premiato di anno in anno: grazie a questo il turismo ligure sta diventando sinonimo di turismo di qualità. Anche se la Liguria offre molto di più, non è il caso di dimenticare che il mare della Liguria è il più bello d’Italia”.

“Il risultato di oggi – aggiunge – è il riconoscimento di un impegno costante, di squadra, fatto di collaborazione tra amministrazione regionale, enti locali e balneari, con l’unico obiettivo di per raggiungere standard sempre più elevati di qualità ambientale per le nostre località turistiche balneari”.

L’elenco delle bandiere blu 2019

IMPERIA

1. Bordighera – Zona Ovest di Capo Sant’Ampelio, Zona Est di Capo Sant’Ampelio

2. Sanremo – Rio Foce, Tre Ponti, Imperatrice Corso Marconi, Bussana

3. Taggia – Arma di Taggia

4. Riva Ligure – Ex Bungalow

5. Santo Stefano al Mare – Baia Azzurra, Il Vascello

6. San Lorenzo al Mare – U’Nustromu/Prima Punta, Baia delle Vele

7. Imperia – Spianata Borgo Peri, Borgo Prino Foce, Borgo Marina

SAVONA

8. Ceriale – Litorale

9. Borghetto Santo Spirito – Litorale

10. Loano – Spiaggia di Loano

11. Pietra Ligure – Ponente

12. Finale Ligure – Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia del Porto, Varigotti, Castelletto San Donato

13. Noli – Capo Noli/Zona Vittoria/Zona Anita/ Chiariventi

14. Spotorno – Lido

15. Bergeggi – Il Faro, Villaggio del Sole

16. Savona – Fornaci

17. Albissola Marina – Lido

18. Albisola Superiore – Lido

19. Celle Ligure – Levante, Ponente

20. Varazze – Arrestra, Ponente Teiro, Levante, Teiro, Piani D’Invrea

GENOVA

21. Camogli – San Fruttuoso, Spiaggia Camogli Centro/Levante

22. Santa Margherita Ligure – Scogliera Pagana, Punta Pedale, Paraggi, Zona Milite Ignoto

23. Chiavari – Zona Gli Scogli

24. Lavagna – Lungomare

25. Moneglia – Centrale, La Secca, Levante

LA SPEZIA

26. Framura – Fornaci (Spiaggia Confine Deiva Marina), Spiaggia La Vallà-Apicchi

27. Bonassola – Lato Est e lato Ovest

28. Levanto – La Pietra, Casinò, Ghiararo

29. Lerici – Lido, San Giorgio, Eco del Mare, Fiascherino, Baia Blu, Colombo

30. Ameglia – Fiumaretta