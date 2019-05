Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Con un lungo saliscendi su rocce bianche talvolta a strapiombo sul mare, toccheremo tutti i particolari più belli del Capo: la Torre delle Streghe, il Salto del Malpasso, la Grotta dei Falsari, la Chiesa di Santa Margherita, l’eremo del Capitano D’Albertis… ogni pausa sarà un’immersione nella natura e nella meraviglia, con discese a perdifiato tra le rocce circondati dalla macchia mediterranea e dal mare! SCHEDA TECNICA Motivi d’interesse – paesaggistico, naturalistico, geologico, storico, archeologico Grado di difficoltà – E – Escursionistica Località di partenza ed arrivo – Varigotti Tempo di percorrenza – 6 ore circa Dislivello – 600 mt andata e ritorno DATI LOGISTICI Ore 8.15 – Imperia Oneglia – parcheggio Agnesi lato mare per compattamento macchine Ore 9.45 – Orario indicativo di inizio escursione Ore 18.00 – Orario indicativo di fine giornata INFO e PRENOTAZIONI BARBARA CAMPANINI Guida Ambientale Escursionistica Cellulare e WhatsApp – 346 7944194

