I Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione “Toscana”, sono giunti in provincia con 10 unità – e sono stati impiegati specificatamente a Sanremo ed a Ventimiglia – all’inizio del periodo festivo e vi resteranno fino al 2 maggio. Sono stati questi militari a ricevere la prima segnalazione dell’aggressione della donna accoltellata a Sanremo, così come hanno ricevuto la prima richiesta di soccorso dai familiari di un cittadino francese che, a Pasquetta, si temeva fosse caduto in mare: in realtà, una volta iniziate le ricerche con Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e Polizia di Stato, si è appreso che il ragazzo, sprovvisto di telefono, non trovando più i familiari e non conoscendo la città di Sanremo, si era fatto accompagnare alla stazione ferroviaria ed era rientrato a casa.

Correlati