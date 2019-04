La Libreria AmicoLibro di Bordighera presenta il libro di Sergio Cioli “Brevi racconti … una pausa per te” Venerdì 3 Maggio – ore 17,30 -presso la libreria, Via Vittorio Emanuele II,30. Ingresso libero.

Sergio Cioli è nato a Sanremo, ma ha trascorso la sua infanzia a La Mortola. Dopo anni di vita a Cuneo, città in cui compie gli studi superiori, decide di ritrasferirsi in Liguria ed attualmente risiede a Grimaldi Superiore. Dopo aver partecipato a corsi di scrittura creativa pubblica i racconti che presenteremo in libreria. I racconti sono scritti con linguaggio poetico che permette di guardare la realtà come attraverso vetri colorati.