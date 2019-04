È previsto per le 18 di venerdì 26 aprile l’incontro tra i candidati alle Elezioni Europee del 26 maggio Marco Campomenosi (Vicesegretario generale del gruppo Europa delle Nazioni e della Libertà) e Cristina Porro (Segretario della Lega di Albenga e Valli Ingaune) con le associazioni di categoria e gli operatori del settore agricolo, ittico e turistico. L’evento avrà luogo presso il Point Lega di via Roma 46/48.

In serata, poi, i due candidati del Carroccio si recheranno presso la sede della Federazione operaia di via Corradi 47 per presentarsi a sostenitori e militanti del movimento: l’appuntamento, in questo caso, sarà alle 21.

A entrambi gli incontri presenzieranno il Commissario Provinciale della Lega Imperia e Presidente del Consiglio Regionale Alessandro Piana, l’On. Flavio Di Muro e la Vicepresidente della Regione Liguria Sonia Viale, nonché il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini.”

