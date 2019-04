Aromatica cresce ogni anno grazie ad un importante gioco di squadra nel quale si impegnano tutte le categorie produttive del Golfo dianese e dell’intera Liguria di ponente.

Una citazione particolare tra chi non ha mancato di sostenere l’evento promozionale dei sapori e dei profumi di Liguria va fatta per “Vite in Riviera”, rete di 25 aziende produttrici di vino e olio per la valorizzazione e la promozione dei prodotti tipici del territorio del ponente ligure: Vino Bianco Riviera Ligure di Ponente D.O.C. (Pigato, Vermentino, Moscato, Rossese, Granaccia), Vino Rossese di Dolceacqua D.O.C., Vino Ormeasco di Pornassio D.O.C., Vino Terrazze Dell’imperiese I.G.T., Vino Colline Savonesi I.G.T., olio D.O.P. della Riviera Ligure di Ponente (Riviera del Ponente Savonese).

Parte integrante e motore del dinamismo riscontrato dal comparto vitivinicolo ed olivicolo del Ponente Ligure in questi ultimi anni -sia in termini di fatturato, che soprattutto in termini di una qualità ormai universalmente riconosciuta, anche all’estero- l’unione dei 25 produttori ha l’obiettivo comune di valorizzare e promuovere i vini e gli oli D.O.P. e I.G.P. del Ponente, ma anche più in generale tutti i prodotti tipici del territorio.

A Ortovero (SV) “Vite in Riviera” gestisce la sede distaccata dell’Enoteca Regionale della Liguria, dove ha recentemente ospitato alcuni degli Chef stellati più interessanti dell’attuale panorama nazionale per il format di successo Stelle & Calici: viaggio gourmet tra i sapori della Liguria.

A Aromatica, “Vite in Riviera” ha uno stand nel quale promuove i suoi associati, anche con degustazioni, accompagna ogni show cooking con un vino appositamente selezionato, partecipa con i propri vini alle cene a quattro mani, ed è protagonista con Paolo Massobrio dell’appuntamento wine-tasting di venerdì pomeriggio.