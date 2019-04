Nella foto: Repola a sinistra in secondo piano

Il portiere della Rari Nantes Imperia, Laura Repola, ha vinto il Trofeo delle Regioni con la selezione ligure. Unica atleta Rari Nantes Imperia a disputare la competizione che radunava le migliori giocatrici Under 15 d’Italia.

La Liguria allenata da Alberto Bodrato schierava in porta anche Serena Caso, estremo difensore della Venere Azzurra, e non ha avuto alcun problema a sorpassare il girone A dove ha affrontato la Basilicata/Puglia (finita 50-1), il Molise/Sardegna (38-0) ed il Lazio (7-3). Nella fase successiva ha prima battuto la Toscana (10-4), poi il Veneto (6-3) ed ha avuto ragione della Campania (14-10) nell’atto finale.

La Rari è orgogliosissima di Laura che si è distinta durante la stagione ed ha conseguito questo ottimo risultato.