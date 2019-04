Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Momenti di condivisione anche presso l ‘Ospedale di Imperia, dove hanno pranzato con i degenti e con il personale in servizio l’Assessore all’Urbanistica di Regione Liguria Marco Scajola e il Presidente del Consiglio Regionale Alessandro Piana. Erano inoltre presenti il Direttore Sociosanitario di Asl 1 Roberto Predonzani e la Direzione Sanitaria ospedaliera rappresentata dal dr. Antonio Ferrari.

L’Assessore Sonia Viale ha colto l’occasione per portare i propri saluti al personale e ai pazienti del Pronto Soccorso di Sanremo, e al termine del pranzo ha voluto consumare il dolce pasquale presso il reparto di neurologia e scambiare gli auguri con i degenti e il personale presente.

In particolare, presso l’Ospedale di Sanremo, si è recata la Vice Presidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale, insieme al Direttore Generale di Asl 1 Marco Damonte Prioli. Presenti anche il Direttore del Dipartimento Donna Bambino dr. Riccardo Borea e il Direttore del Dipartimento di emergenza ed accettazione dr. Stefano Ferlito.

E’ stata l’occasione per porgere i propri auguri e verificare direttamente il gradimento del menù tipico ligure, iniziativa promossa da Regione Liguria, che si ripete dopo il successo dello scorso anno.

L’Amministrazione regionale e i vertici aziendali oggi 22 aprile 2019, hanno fatto visita ai pazienti ricoverati nei reparti degli ospedali di Imperia e Sanremo per esprimere la loro vicinanza a chi sta vivendo un momento di sofferenza e disagio.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

L’Assessore Sonia Viale ha colto l’occasione per portare i propri saluti al personale e ai pazienti del Pronto Soccorso di Sanremo, e al termine del pranzo ha voluto consumare il dolce pasquale presso il reparto di neurologia