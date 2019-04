“Complimenti a Fabio Fognini. Lo scorso novembre l’onore di avergli consegnato il premio regione Ligure. Oggi la gioia di vederlo vincere a Montecarlo in una grande impresa. Per la prima volta in trent’anni un italiano vince un torneo Master 1000: il nostro orgoglio è che sia un ligure che avevamo riconosciuto mesi fa come lo sportivo ligure dell’anno, in un momento molto bello e intenso all’auditorium del teatro Carlo Felice. Un grazie a Fabio per aver addirittura superato le migliori aspettative.Ti aspettiamo per festeggiarti ancora”. Così il presidente e l’assessore allo sport in merito alla vittoria di oggi del tennista ligure al torneo di Montecarlo.

