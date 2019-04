Martedì 23 aprile alle ore 12.30, presso la Sala della Trasparenza della Regione Liguria, presentazione della partita benefica “Facciamo squadra per Genova”, in programma lunedì 27 maggio allo stadio Luigi Ferraris fra il team “Genova”, composto da attuali giocatori di Genoa e Sampdoria, e il team “Superba”, composto da ex giocatori delle due squadre.

Alla conferenza stampa parteciperanno il Presidente della Regione, il Sindaco di Genova, l’Assessore Regionale allo Sport e l’Assessore comunale al Bilancio, il Direttore di SportMediaset Alberto Brandi e i rappresentanti e giocatori dei due club.

