Grande successo a Bordighera per il doppio evento targato FIFS (Federazione Italiana Football Sala) andato in scena domenica scorsa al Pala Biancheri di via Armando Diaz. Durante la mattinata ha infatti avuto luogo l’Open Day Academy FIFS Categoria 13 anni bacino di utenza della Nazionale Italiana riservato agli atleti delle annate 2006/2007/2008 che, sotto la direzione dello Staff Tecnico Federale guidato dal CT della Nazionale Italiana C13 Guerrino Parise coadiuvato dai Tecnici Federali Massimo Voiglio e William Rossi, ha visto la partecipazione di ben 28 atleti della Provincia di Imperia tra i quali i ragazzi della rappresentativa di Seborga provenienti da squadre locali FIGC come Ospedaletti, Atletico Argentina ed Unione Sanremo e la grande partecipazione dei ragazzi 2008 del Don Bosco Vallecrosia di coach Marco Anzalone.

Nel pomeriggio è stata poi disputata l’edizione 2019 della Coppa Regione Liguria di football sala, manifestazione riservata ai Club della categoria maschile che ha visto la partecipazione di 6 formazioni con la vittoria finale del Tigullio Chiavari davanti al Betpower Bordighera, entrambe qualificate per le fasi finali nazionali previste per il 15-16 giugno a Follonica (Grosseto). Al termine del doppio evento la Federazione Italiana Football Sala ha desiderato ringraziare l’Amministrazione Comunale di Bordighera nella persona dell’Assessore allo Sport Stefano Gnutti oltre agli esponenti del Comitato Regionale Ligure della FIFS Matteo Bianchini (Federazione Calcistica del Principato di Seborga) e Federico Lai (ASD Vallebona) il cui lavoro è stato fondamentale alla realizzazione dell’evento.

Coppa Liguria Maschile Football Sala 2019 – Risultati e classifica:

Gara 1A: Airole Pro Seborga vs Betpower Bordighera; 0-1

Gara 1B: Vallebona vs Tigullio Chiavari; 0-3

Gara 2A: MI Monaco vs Betpower Bordighera; 1-2

Gara 2B: UIM Monaco vs Vallebona; 2-3

Gara 3A: Airole Pro Seborga vs MI Monaco; 3-1

Gara 3B: Tigullio Chiavari vs UIM Monaco; 6-0

Finale 5^-6^: MI Monaco vs UIM Monaco (3A vs 3B); 3-0

Sem1: Betpower Bordighera vs Vallebona (1A vs 2B); 5-1

Sem2: Tigullio Chiavari vs Airole Pro Seborga (1B vs 2A); 3-0

Finale 3^-4^: Vallebona vs Airole Pro Seborga; 3-0

Finale 1^-2^: Betpower Bordighera vs Tigullio Chiavari; 0-2

Miglior Giocatore: Luise Alessandro (Tigullio Chiavari)

Miglior Portiere: Jaime Matias Cedeno Franco (Betpower Bordighera)

Classifica Finale:

1^Tigullio Chiavari – Accede alle Finali Nazionali Scudetto 2019

2^Betpower Bordighera – Accede alle Finali Nazionali Scudetto 2019

3^Vallebona

4^Airole Pro Seborga

5^MI Monaco

6^UIM Monaco