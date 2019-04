Dal 25 al 28 aprile a Diano Marina, torna “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure”, la grande rassegna dedicata a basilico, erbe aromatiche, prodotti tipici ed eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia. Per 4 giorni il Golfo dianese sarà teatro di cene, show cooking, laboratori, presentazioni, stand dei produttori, street food, conferenze, convegni e molto altro.

Stretto tra Albenga (regina delle aromatiche in vaso, dei carciofi violetti, delle zucchine trombette e del pomodoro cuore di bue) e Imperia (capitale del commercio dell’olio di oliva), il Golfo dianese (Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Villa Faraldi, Diano San Pietro, Diano Arentino, Diano Castello) è un ampio territorio di produzione per entrambi i centri, che – anche grazie alla corposa frequentazione turistica – vuole affermarsi sempre più come piazza di trasformazione e di consumo.

Cesare Grandi, Marcello Trentini, Tano Simonato, Giuliano Sperandio sono solo alcuni degli Chef che si alterneranno ad Aromatica nella proposta di cene, show cooking, laboratori, presentazioni e incontri con il pubblico. Tra le novità anche una serata dedicata alla pizza “Gourmet”, in abbinamento con le aromatiche e i prodotti tipici della Riviera Ligure, con ospite un rinomato locale del Basso Piemonte.

Oltre 50 gli stand di produttori e commercianti di prodotti tipici del nostro territorio e in particolare di quelli legati alle erbe aromatiche, affollata e qualificata l’area dello street food.

Non mancheranno conferenze, presentazione di libri e un rilevante momento culturale e istituzionale, con autorità ed esperti a confronto sul tema “Le eccellenze di un territorio motore del turismo lento”, per celebrare anche nel ponente ligure l’anno nazionale dello slow travel.

Un apposito spazio sarà dedicato alla promozione della Regione Liguria. Nel programma anche laboratori e momenti di degustazione, quali “Assaggia la Liguria Show”, realizzati in collaborazione con i Consorzi regionali di tutela e l’Enoteca regionale. Attesissima la tappa di selezione del Campionato Mondiale di pesto al mortaio, che viene proposta in collaborazione con l’Associazione Palatifini. In giuria anche Emiliano Pescarolo, campione del mondo in carica di pesto al mortaio.

“Aromatica è un’iniziativa molto importante – dichiara Stefano Mai, Assessore all’agricoltura della Regione Liguria – in cui come Regione crediamo fortemente. Personalmente l’ho sempre sostenuta e finanziata e continuerò così perché promuovere le nostre aziende è fondamentale. La filiera delle piante aromatiche è un’eccellenza del territorio albenganese che è riconosciuta in tutto il mondo. Ogni anno vengono prodotte più di 60milioni di piante che grazie alle loro caratteristiche sono apprezzate ed esportate in tutto il mondo. Oggi stiamo lavorando con le associazioni di categoria per garantirne la tracciabilità e per ottenere un riconoscimento IGP. La grande qualità delle nostre piante aromatiche ha bisogno di essere tutelata e promozionata, e pensando alla loro trasformazione,

lavoriamo per valorizzarle anche per altri utilizzi oltre che ornamentali o culinari”.

Di rilievo le iniziative promosse da Confcommercio del Golfo dianese: ristoranti che prepareranno piatti speciali a base di erbe aromatiche, bar che si sfidano in una gara di cocktail aromatici, panifici che si sbizzarriscono in specialità che esaltano gli aromi di Liguria. Ogni via di Diano Marina sarà dedicata a un’erba particolare e ogni negozio riceverà un kit per abbellire l’ingresso della propria attività. Molto atteso il concorso per le vetrine a tema.

Il Sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori ha sottolineato l’investimento del Comune anche dal punto di vista promozionale, ricordando la presenza di Aromatica a Golosaria 2018 a Milano: “Siamo andati a cercare visitatori in mercati lontani – ha spiegato – perché questa è una manifestazione che ci rappresenta e che mette in vetrina le nostre eccellenze”.

Il vice Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi ha voluto invece sottolineare il grande lavoro di squadra che c’è alle spalle di Aromatica: “Si vede anche dalle presenze di oggi, numerosissime. La strada da seguire è questa, per costruire negli anni un evento sempre più importante per la promozione dei prodotti e per il supporto alle attività turistiche”.

