Termina mercoledi 17 aprile alle 16 il ciclo di incontri “Libri al Museo”, organizzato dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia e dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri Sezione Intemelia in collaborazione con la Casa Editrice Philobiblon Edizioni.

Protagonista dell’ultimo appuntamento sarà Fulvio Belmonte con il suo recentissimo libro “Ritorno a Verbasco. Figure e paesaggi di una Liguria invisibile” Philobiblon Edizioni. Il volume sarà presentato da Antonio Panizzi, critico e poeta, autore per Philobiblon di due raccolte di saggi e di un libro di poesie.

Come il personaggio pavesiano de “La luna e i falò” il protagonista del libro ritorna al paese d’origine per stabilirvisi definitivamente, dopo un lungo periodo trascorso all’estero per lavoro, e lo trova radicalmente cambiato. Allora, grazie ai ricordi comuni con un compagno di gioventù, che il paese non ha mai abbandonato, va alla ricerca del tempo perduto rievocando uomini e donne ormai scomparsi e il loro mondo, legato soprattutto alle attività agricole, descritte dall’Autore con precisa efficacia. Il libro è un affresco affettuoso e lucido, senza sentimentalismi, di un piccolo paese dell’entroterra ponentino, trattato con una prosa elegante e incisiva.

Fulvio Belmonte ha vinto nel 2017 il premio letterario “Città di Ventimiglia” con il romanzo La casa sull’acqua.