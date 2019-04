N“La prima volta che vidi Notre Dame avevo 16 anni ed ero a Parigi per il mio primo viaggio all’estero. Non dimenticherò mai quel momento in cui ho ammirato questa meraviglia. Provo una profonda tristezza nel guardare le fiamme distruggere un patrimonio di tutti noi. La Liguria abbraccia Parigi e la Francia nella speranza che non tutto sia perduto e che la Nostra Signora possa tornare, nel suo splendore ad accogliere fedeli e turisti da tutto il mondo”. Lo scrive sui suoi profili social il presidente di Regione Liguria.

