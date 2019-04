Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

T Dal 22 aprile al 1° maggio 2019, in coincidenza con i ponti e su richiesta dell’assessorato ai Trasporti della Regione Liguria, Trenitalia effettuerà un nuovo treno sulla linea Milano-Genova. Si tratta del Regionale 1785 che si effettuerà nei giorni 22, 25, 28 aprile e 1° maggio con partenza da Milano Centrale alle ore 8:30 e arrivo a Genova Brignole alle ore 10:50. Il treno fermerà a Pavia (arrivo alle ore 9:12-partenza alle ore 9:14), Voghera (a. 9:34-p. 9:36), Tortona (a. 9:46-p. 9:47) e Genova Principe (a. 10:37-p. 10:43).

