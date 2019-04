Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il provvedimento riguarda il trasferimento di 22 membri della Polizia provinciale in avvallo alla Regione Liguria.

L’Assessorato ai Parchi e Biodiversità, Caccia e Pesca, e Sviluppo dell’Entroterra, in collaborazione con l’Assessorato all’Organizzazione e Personale, ha istituito il Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale.

