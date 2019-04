E se la pallanuoto venisse spiegata nelle scuole? Merci Stieber sarebbe certamente un’insegnante! Oggi l’allenatrice giallorossa si è seduta alla cattedra ed ha parlato della sua carriera e della palla in acqua con 300 giovanissimi delle classi elementari dell’ Istituto Comprensivo Sanremo Levante.

I tre incontri, da un centinaio di studenti ciascuno, rientrano nell’ambito del progetto ‘Una Classe di Valori’ organizzato da ‘Stelle nello Sport’, che vede coinvolti il CONI, i campioni e le scuole della Liguria.

Gli alunni, incuriositi dalla vita di Merci e dalle sue tante vittorie, le hanno rivolto tantissime domande: chi era il tuo idolo da ragazza? “Iren Rafael” ; hai fatto tanti sacrifici per diventare una campionessa? “Si ma la rinuncia più grande sarebbe stata saltare gli allenamenti o le partite” ; la tua partita del cuore? “La finale mondiale vinta dalla mia Ungheria contro gli USA, a Montreal nel 2005”.

La Stieber ha parlato anche delle ‘sue 30 bambine’, come affettuosamente le chiama lei, alle quali ogni giorno trasmette la sua passione per la pallanuoto e della sua carriera in Rari, arrivata al decimo anno, da imperiese doc ormai.

Alla fine di ogni incontro Merci è stata sommersa dai sorrisi e dalle richieste di foto e di autografi.

