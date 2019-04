Monica Castello presenterà, venerdì 12 aprile alle ore 18, presso la Libreria Mondadori di Bordighera il suo nuovo romanzo “Le città che si guardano”.

Un evento imperdibile per gli amanti della storia e della buona letteratura, arricchito dalle letture teatrali di Barbara Bonavia e Gioacchino Logico.

“Le città che si guardano” ci racconta di Adelasia del Vasto, marchesa savonese, che parte per sposare Ruggero d’Altavilla, Gran Conte di Sicilia. Parallelamente mille anni dopo una donna si sposta tra il ponente ligure e Genova in un viaggio che la porterà a Palermo, dove la nobildonna stabilì la sua corte. Il cammino delle due percorre gli stessi posti, è quasi lo stesso, i loro occhi vedono le stesse cose attraverso tempi storici diversi ed insieme paralleli, in un rincorrersi di storie, persone, personaggi. Entrambe fanno i conti con posti, eventi, affetti, incontri, insomma con tutto quello che fa parte di una vita, raccontando momenti che coinvolgono attraverso i secoli Liguria e Sicilia, Genova e Palermo, le città che si guardano, unite da un legame controverso eppure indissolubile che dura ancor oggi.

Una storia che unisce passato e presente, storia e narrazione per un lieto pomeriggio di cultura informazione.

Correlati